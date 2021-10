Paris (AFP). A Rétromobile, les anciennes servent aussi à vendre du neuf

Dans cet océan de chromes et d'ailerons, leurs plastiques mats et écrans multimédia se font remarquer: au salon de la voiture ancienne Rétromobile, des marques célèbrent leur héritage mais pensent aussi à leurs ventes de voitures neuves. Quatre mois après le Mondial de l'Automobile, Renault, Peugeot et Citroën ont remonté d'imposants stands dans un des pavillons du parc des expositions de Paris, porte de Versailles, où Rétromobile bat son plein jusqu'à dimanche. L'heure est avant tout à la commémoration des heures fastes des trois marques françaises. Chez Citroën, on célèbre ainsi les 60 ans de la cultissime DS. La marque cousine au sein du groupe PSA, Peugeot, aligne une ribambelle d'anniversaires: les 80 ans de la 402 du Front populaire, les 60 de la 403 chère au lieutenant Columbo, les 50 de la populaire 204 et les 40 de la limousine 604. Renault, de son côté, marque le demi-siècle de la R16, "la première voiture à vivre en famille" avec son hayon et son intérieur modulable, selon Hugues Portron, responsable de "Renault Classic" qui préserve et exploite le patrimoine de la marque au Losange. Pour lui, il est important que la marque soit présente par elle-même à Rétromobile au delà des clubs fédérant les aficionados des véhicules anciens. "L'histoire d'une marque est importante dans la robustesse de son image, qui est essentielle pour vendre des voitures", affirme M. Portron à l'AFP. "Les gens qui sont très attachés à la marque sont un grand capital pour une marque automobile, donc nous y prêtons beaucoup d'attention", explique pour sa part Julien Montarnal, directeur du marketing de Citroën, qui a installé sur son stand des DS, une Traction Avant, un coupé SM de la collection du roi Hassan II du Maroc, mais aussi, à son entrée, une C4 Cactus, modèle tout récent au design original dont la conception a fait la part belle à l'allègement. Une association logique, affirme M. Montarnal: comme les Citroën historiques, la "C4 Cactus est dans cette filiation d'apporter de la créativité et de la technologie". Et les collectionneurs sont "très reconnaissants à Citroën quand nous bousculons un peu les codes et apportons des solutions qui sortent un peu des sentiers battus", selon lui. - "Se construire une image" - Chez Peugeot, à côté d'une ancêtre "type 163" de 1922, découverte l'année dernière après avoir été emmurée pendant 70 ans, la marque au Lion expose la récente 208 GTI, qui se réclame de l'ADN de la "bombinette" 205 GTI des années 1980. Mercedes-Benz, sur son stand, présente presque autant de modernes que d'anciennes: une sportive AMG GT et un coupé classe S côtoient une 540 K profilée datant de 1938, une 300 SL de course de 1953 et un prototype C111 des "seventies". En face, le constructeur tchèque Skoda (groupe Volkswagen) joue une carte décalée pour "se construire une image de marque en France", selon son porte-parole, Clément Lefèvre. Cette marque aux racines remontant à la fin du XIXe siècle a notamment apporté une insolite "Popular Monte Carlo" de 1936, dont les lignes rappellent à la fois les Panhard et les Bugatti de l'époque. Exposer à Rétromobile "est un moyen différent de s'adresser à des populations qui ne sont pas forcément réceptives à la publicité ou à des démarches marketing", développe M. Lefèvre. Le cas échéant, les visiteurs intéressés seront renvoyés vers une concession. Pour Paul Clément-Collin, qui édite le blog "Boîtier rouge" spécialisé dans l'histoire insolite des voitures anciennes, les constructeurs français pourraient prendre exemple sur Porsche et Audi, et puiser encore davantage dans leur héritage pour défendre leur gamme actuelle. "Ils s'en servent pour les passionnés sur Rétromobile, mais ils ne s'en servent pas forcément vis-à-vis du grand public pour entretenir une image de marque", regrette-t-il, même s'il salue le clin d'oeil de Peugeot à une célèbre publicité "James Bond" vantant la 205 GTI, dans un récent spot pour la 208.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire