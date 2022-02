Enquête INSEE: la Manche gagne des habitants

La première concerne les villes de plus de 8 000 habitants qui perdent toutes des habitants à une exception près, Granville qui passe de 12 688 à 13 087 âmes.

Il semble donc clair au vu de ce rapport de l'INSEE que les habitants quittent de manière significative les grandes villes du département pour s'installer en périphérie des centres urbains.

L'autre tendance qui se dégage est la disparité entre le Sud et le Nord du département. Prenons en exemple, deux arrondissements, celui de Cherbourg et celui d'Avranches. Le premier gagne 200 habitants alors que le second lui en gagne 3 fois plus.

Cherbourg-Octeville reste donc la ville la plus peuplée de la Manche avec 39 774 habitants soit 1 371 fois plus que les deux communes les moins peuplées de la Manche, Taillepied et Reigneville-Bocage deux petites bourgades du canton de Saint-Sauveur le Vicomte comptant chacune 29 habitants et pas un de plus...