Départementales 2015 dans la Manche, à Coutances, les candidats se font attendre (10/27)

Le premier binôme est composé de Jean-Dominique Bourdin, UDI, maire adjoint à Coutances, et Anne Harel, maire adjointe à Gratot. Ils sont officiellement estampillés "majorité départementale".

Dans ce canton, comme dans d'autres, le Front de Gauche et Les Verts vont faire allaince. Ici le premier est repréenté par Chantal Tambour et le second par Gilles Panier.

Comme dans de nombreux cantons, on attend les suites de l'annonce faite par le Front National. Notez que la rumeur fait aussi état d'un possible binôme "divers gauche" à venir...