Départementales 2015 dans la Manche, Condé-sur-Vire, la logique respectée ? (9/27)

Si certains cantons sont construit de manière un peu bizarre, celui est on ne peut plus logique, tellement les anciens cantons de Torigni-sur-Vire et de Tessy-sur-Vire sont proches. En cela, la logique est donc déjà respectée. En ce qui concerne les futurs conseillers départementaux, deux binômes ont déjà fait part de leurs volontés. Chose assez rare, pour le moment, tous les candidats sont maires de leur commune et élus communautaires.