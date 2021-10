Marcoussis (France) (AFP). XV de France: sur un air d'automne face à l'Ecosse

L'éviction de Nicolas Mas et la titularisation de Rory Kockott pour affronter l'Ecosse samedi en ouverture du Tournoi des six nations sont les deux inflexions notables mercredi de la part de l'encadrement du XV de France, enclin à préserver l'ossature de novembre. Surtout, ne pas entraver le timide élan de l'automne! A huit mois du Mondial en Angleterre, le manager du XV de France Philippe Saint-André a donc choisi de s'appuyer principalement sur les acteurs des trois tests de novembre (deux victoires, une défaite), et notamment ceux du succès face à l'Australie (29-26). Douze des titulaires face aux Wallabies seront ainsi présents au coup d'envoi samedi (18h00) au Stade de France, dont le jeune ailier Teddy Thomas (21 ans, 2 sél.), révélation de ces tests après son triplé face aux Fidji confirmé par un exploit solitaire contre l'Australie. C'est aussi dans cette optique de continuité que le demi de mêlée Rory Kockott (28 ans, 3 sél.) débutera face aux XV du Chardon, pour son premier Tournoi. Le joueur de Castres, d'origine sud-africaine, profite de la blessure à un genou du Toulonnais Sébastien Tillous-Borde dont il était le remplaçant en novembre. Avec le Clermontois Camille Lopez il formera la 14e charnière de l'ère Saint-André, débutée il y a trois ans. - Mas en spectateur - "On a trouvé ça logique par rapport à notre organisation de novembre", a déclaré Saint-André en louant ce "compétiteur dans l'âme, très fort dans les duels." "Rory () a pu aussi travailler sa complicité avec Camille durant ces quinze derniers jours", a poursuivi le manager, qui a donc assis sur le banc l'expérimenté demi de mêlée Morgan Parra (26 ans, 56 sél.), pourtant partenaire de Lopez à l'ASM. La surprise majeure vient de l'absence de la feuille de match de Nicolas Mas (34 ans, 76 sél.) qui cale habituellement le côté droit de la mêlée française. Le Catalan d'origine, qui souffre d'une entorse à un doigt, est doublé par Rabah Slimani (25 ans, 10 sél.), titulaire, et Uini Atonio (24 ans, 3 sél.), réservé en "impact player". "Nicolas est un joueur d'expérience, important dans le groupe France. Avec Pascal Papé et Thierry Dusautoir, ils sont un peu les trois garants de l'état d'esprit", a d'abord souligné PSA. "J'ai eu une discussion avec lui, il comprend. C'est un vrai compétiteur. On connaît son expérience, sa force de caractère, il ne va pas lâcher comme ça", a-t-il poursuivi avant de vanter les progrès de Slimani, non retenu en novembre. "Sur ce que Rabah démontre avec le Stade Français et à l'entraînement, ses efforts dans ses déplacements et dans sa réactivité, c'est normal qu'il commence titulaire", a justifié le manager. - Première pour Goujon - Scott Spedding (28 ans, 3 sél.) conserve pour sa part le N.15, en dépit du retour de Brice Dulin (24 ans, 18 sél.), forfait en novembre. Le Racingman n'est pas encore à 100%, en raison d'une faiblesse à un biceps, et l'encadrement des Bleus a "préféré ne pas prendre de risque" alors que se profile un périlleux déplacement en Irlande, le 14 février. Et comme attendu, le Toulonnais Mathieu Bastareaud (26 ans, 28 sél.) remplace au centre Alexandre Dumoulin, blessé. Sur le banc, le troisième ligne de La Rochelle Loann Goujon, 25 ans, postulera pour une première sélection. Il serait le 80e homme testé depuis le début du mandat de Saint-André, symbolisant ainsi la nouvelle politique de l'encadrement qui souhaite insuffler un maximum de concurrence dans ses troupes. "Mais s'ils font un bon Tournoi c'est sûr que ce sera difficile de les déloger", a prévenu PSA. "On a envie de continuer sur l'aspect positif du mois de novembre, l'investissement de ce groupe qui se prépare, fait beaucoup d'efforts, a-t-il renchérit. Ils savent que s'ils veulent être à la Coupe du monde cela passe par de bons résultats."

