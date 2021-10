Départementales 2015 dans la Manche, Bricquebec, une formalité pour le binôme de Patrice Pillet ? (4/27)

Association de deux anciens cantons, celui de Bricquebec et celui de Saint Sauveur le Vicomte, le nouveau canton de Bricquebec pouvait encore être le centre d'une bataille fratricide entre conseillers sortants et appartenant à la majorité départementale. De ce côté, l'arrêt de Philippe Ripouteaux a simplifié les choses. Pour l'instant, elles ne peuvent d'ailleurs pas être plus simples avec un seul binôme déclaré.