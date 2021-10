Les notaires donnent du conseil gratuit au Bar du Pirate à Granville

Dans les cafés de France et dans 36 départements dont le Calvados, la Manche et l’Orne, depuis le début du mois de janvier, il est possible de retrouver des notaires pour du conseil gratuit, le premier samedi de chaque mois.

Démarche active de communication

Les débats autour de la réforme proposée par Emmanuel Macron révèlent depuis plusieurs mois que les professions juridiques, dont les notaires, sont méconnues par une grande partie de la population. Des expressions violentes comme celle de "rentiers" employées par le gouvernement ont ajouté quelques traits épais à la caricature dont souffrent ces professions.

Un mal pour un bien

Ces "attaques" ont forcé les professionnels du droit français à réfléchir à la manière dont il pouvait faire connaitre la réalité de leur métier au XXIème siècle. Avec le mouvement civique "Le Conseil du Coin", l'objectif des notaires est de rendre plus accessible leur conseil juridique gratuit. Un service qu'ils pratiquent toute l'année dans leurs études respectives depuis toujours, mais qui est souvent méconu.

Bar du Pirate à Granville

Pour la première fois, le rendez-vous est donné à Granville au Bar du Piratee, 2 place Général de Gaulle, le samedi 7 février, de 10 heures à midi.

En signe de reconnaissance, les notaires présents porteront une écharpe rouge.