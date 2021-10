Passage à tabac à Donville, 3 hommes lourdement condamnés

Les faits s'étaient produit au cours d'une soirée sur fond d'alcool. Dans cette soirée, 3 hommes avait tabassé, humilié et gravement blessé un quatrième. La victime avait ensuite été laissée agonisante sur le trottoir, avant d'être transportée à l'hôpital.

Interpellés et placés en préventive après le renvoi de leur procès, les 3 prévenus ont été jugés en début de semaine en l'absence de la victime. Le plus âgé, 38 ans, est condamné à 18 mois dont douze mois ferme. Les deux autres, 23 et 24 ans, écopent de quatre ans dont 3 ans et demi ferme.