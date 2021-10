New York (AFP). Harper Lee de retour, 55 ans après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur

Cinquante-cinq ans après "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", un très grand classique de la littérature américaine, son auteure Harper Lee va publier en juillet un deuxième roman, sorte de suite du premier. Le manuscrit de "Go Set a Watchman", écrit dans les années 1950, dormait depuis des années dans des cartons. "Je ne savais pas qu'il avait survécu" a confié mardi Lee Harper, 88 ans, en se disant "émue et stupéfaite qu'il soit publié après toutes ces années", dans un communiqué de l'éditeur HarperCollins. Il met en scène de nombreux personnages qui figuraient dans "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", mais 20 ans plus tard. "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", seul roman jamais publié d'Harper Lee et qui a marqué des générations d'Américains, avait valu à son auteure un prix Pulitzer en 1961, un an après sa sortie. Il a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, traduit en plus de 40 langues, et est étudié dans de très nombreuses écoles et lycées américains. Plaidoyer pour la justice, il raconte l'histoire d'un avocat blanc, Atticus Finch, défendant un Noir accusé de viol pendant la Grande Dépression des années 30, dans une ville fictive et raciste d'Alabama, l'Etat du sud des Etats-Unis où vit toujours l'écrivaine. La narratrice du roman est la fille d'Atticus Finch, Scout. "Go Set a Watchman" avait été écrit avant ce premier roman, par une jeune Harper Lee alors débutante. - Auteure discrète - "J'ai terminé +Go Set a Watchman+ dans le milieu des années 50. Il met en scène le personnage de Scout, en tant que femme adulte, et je pensais que c'était une réussite assez convenable", a expliqué Harper Lee. "Mon éditeur, qui était fasciné par les flashbacks sur l'enfance de Scout, m'a persuadée d'écrire un roman sur le point de vue de la jeune Scout. C'était mon premier livre, j'ai fait ce qu'on me demandait", a-t-elle ajouté. De là naît deux ans et demi plus tard "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", directement inspiré de son enfance. Son père était en effet avocat et éditeur d'un journal local dans l'Alabama. Harper Lee, qui parle très rarement aux médias, a précisé qu'une amie avocate avait retrouvé à l'automne dernier le manuscrit de "Go Set a Watchman", et qu'après avoir "beaucoup réfléchi et hésité", elle en avait parlé avec quelques personnes, et été ravie d'entendre qu'ils pensaient qu'il était digne de publication. L'adaptation au cinéma de "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" ("To Kill a Mockingbird" en anglais) en 1962, avec Gregory Peck dans le rôle d'Atticus Finch, sous le titre français "Du silence et des ombres", avait largement contribué à la popularisation du livre à travers le monde. Harper Lee avait dans le passé déclaré qu'elle n'avait jamais écrit d'autre roman après "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", estimant qu'il ne pourrait jamais surpasser son succès. "Nous sommes ravis" d'avoir acquis les droits nord-américains pour ce roman récemment redécouvert", a annoncé la maison d'édition Harper, filiale d'Harper Collins, à propos de "Go Set a Watchman", en précisant qu'il sortirait le 14 juillet. "C'est un livre magnifique", a ajouté Michael Morrison, président de HarperCollins pour les Etats-Unis et le Canada, qui en a négocié les droits.

