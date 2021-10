New York (AFP). Second roman pour Harper Lee, 55 ans après Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur

L'Américaine Harper Lee va publier en juillet un second roman, 55 ans après "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", un classique de la littérature aux Etats-Unis, a annoncé mardi l'éditeur HarperCollins. "Nous sommes impatients de publier un second roman par Harper Lee, +Go set a Watchman+ en juillet", a indiqué la maison d'édition sur sa page Facebook. Il s'agit d'un roman jamais publié, écrit dans les années 1950 par l'écrivaine aujourd'hui âgée de 88 ans, qu'elle avait redécouvert à l'automne dernier. "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", seul roman jamais publié d'Harper Lee et qui a marqué plusieurs générations d'américains, avait valu à son auteure un prix Pulitzer en 1961, un an après sa sortie. Il a été vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, traduit en plus de 40 langues, et est étudié dans de très nombreuses écoles et lycées américains. Il raconte l'histoire d'un avocat défendant un Noir accusé de viol pendant la Grande Dépression des années 30, dans une ville fictive et raciste d'Alabama. "Go set a Watchman" reprend beaucoup des personnages déjà présents dans "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", mais 20 ans plus tard. "Je suis émue et stupéfaite qu'il soit publié après toutes ces années", a commenté Harper Lee dans un communiqué d'HarperCollins.

