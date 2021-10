Bayeux relance son concours de nouvelles médiévales

"Les troubadours étaient les créateurs de la poésie lyrique et de l’occitan littéraire. Des poètes-musiciens qui gravitent le plus souvent autour des brillantes cours méridionales. Ils ont la réputation d’être les poètes de l’amour et les auteurs d’un corpus de monodies et de chansons à couplets et à refrains. Les trouvères, eux aussi poètes lyriques, s’expriment en langue d’oïl. Ils composent des chansons de croisade, des satires, des pastourelles, des motets, des ballades, des rondeaux, des chansons de toile. Les jongleurs se distinguent des troubadours et des trouvères par leur répertoire qui n’est ni lyrique ni courtois. Ces musiciens errants interprètent des chansons de geste et se font conteurs d’oeuvres satiriques et érotiques, des complaintes et des fabliaux."

Voilà pour les consignes de ce concours... Réalistes ou fantastiques, les nouvelles que doivent envoyer les participants doivent inclure a minima l'un de ces personnages fantaisistes. Le gagnant sera invité à partager un dîner avec les auteurs du Salon du Livre Médiéval, le samedi 4 juillet, et se verra remettre un lot de livres par l’Espace culturel Leclerc de Bayeux.

Plus d'informations ici.