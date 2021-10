Sortir dans l'Orne : mercredi 4 février

Aujourd'hui, une rencontre festival ados est organisée à Domfront. Sous l'égide de la Communauté de communes du Domfrontais et du Bocage de Passais. Devant ou derrière les projecteurs, chanteurs , musiciens, sportifs, danseurs sont invités à partager leurs talents cachés. C'est ouvert à tous. Rendez-vous ce mercredi à l'école de musique, rue de Godras à Domfront.



Demain, venez vous amuser à la patinoire d'Alençon. Au programme, une soirée Free Hocket. Et rendez-vous dimanche également pour une Chandeleur Party. Retrouvez le programme complet des animations sur www.patinoire-alencon.fr



La nuit de l'horreur se déroule samedi au Theil sur Huisne. C'est la 6e édition de ce rendez-vous. A partir de 20h, vous verrez Catacombe suivi d'Annabelle et enfin de Mister Babadook. L'entrée varie entre 3 et 10€ selon le nombre de films vus.