Tendance et Papillons de Nuit invitent un groupe normand sur la scène du festival

Pour inscrire votre groupe, envoyez au moins 2 titres, vos coordonnées et une présentation de votre formation par mail tremplinp2n@tendanceouest.com avant le 27 février.

Le jury sélectionnera 5 groupes qui seront ensuite soumis aux votes du public sur www.tendanceouest.com du 4 au 15 mars 2015.



En plus de se produire sur scène lors du prochain Festival Papillons, le groupe gagnant remporte également 2 jours au studio Pick-Up de Caen afin de réaliser 5 titres démo:

Ce forfait comprend :

• 1 jour prise de son live instruments

• 1 jour voix et mixage

• le pré-mastering des 5 titres

A votre disposition :

- Le plateau principal, les cabines B et C

- Une partie du backline du Studio Pickup (nous consulter)

- Les micros : micros voix et parc de micros pour l’enregistrement

- les casques

- L’ingénieur du son

Alors à vos compositions et envoyez vos infos par mail !