Elections régionales : une liste Modem-UDI-UMP pour la Normandie réunifiée ?

Le Modem part d'un constat : selon le parti, "la Normandie est une terre centriste". Preuve en serait les bons scores de Rodolphe Thomas (maire d'Hérouville-Saint-Clair dans le Calvados) lors des élections régionales de mars 2010.

Une manière pour la formation centriste de peser dans le débat qui s'ouvre et dans les négociations entre partie. Le Modem appelle à une liste d'union du centre et de la droite : "Pour créer les conditions de l'alternance (aux majorités socialistes actuelles en Haute et Basse-Normandie), nous souhaitons travailler avec les alliés naturels que constituent l'UDI et de l'UMP pour constituer une liste de large rassemblement, dépassant les cadres partisans classiques."

Union ou autonomie ?

Une liste qui n'est pas gagnée d'avance, l'UDI et surtout l'UMP déplorant toujours l'appel du candidat du Modem François Bayrou à voter François Hollande aux élections présidentielles de 2012. En cas d'échec des négociations pour une liste d'union, le Modem annonce qu'il présenterait une liste centriste indépendante.

Pour l'heure, l'ancien ministre de la Défense Hervé Morin, candidat malheureux à la présidence de l'UDI, est pressenti pour représenter la droite face à Nicolas-Mayer Rossignol en décembre prochain.