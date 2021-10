Accueil social à Alençon: Coalia reprend l'Arsa

Le tribunal de Grande Instance d'Alençon a choisi : l'association Coalia, dont le siège social est à Paris, et qui emploie déjà 180 salariés, pour reprendre l'Arsa : association ornaise d'accueil et d'aide sociale, qui gère notamment le numéro d'appel d'urgence logement « 115 ».

Les dossiers de 3 repreneurs avaient été examinés la semaine dernière et c'est celui qui proposait le plus gros apport financier (510.000€) et que préférait l'administrateur judiciaire, qui a aussi eu la préférence du tribunal.

L'Arsa, qui emploie 38 salariés, était en redressement judiciaire depuis le 1er août dernier, mais grâce à la perfusion de subventions, son activité ne s'est jamais arrêtée.

Coalia doit reprendre la gestion de l'Arsa dès le 16 février prochain.