La semaine prochaine sort le tant attendu "50 Nuances de Grey", film adapté du roman de E L James. Il y a fort à parier que cela devienne l'un des plus gros succès au box-office cette année.

Le livre s'est déjà vendu à plus de 120 millions d'exemplaires, les femmes en sont folles, alors que dire de cette version imagée...

Voici l'occasion de se faire une idée plus précise via ce nouveau teaser et la promesse de cette vidéo : faire monter la température en moins d'une minute !