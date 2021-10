Paris (AFP). Philippe Martinez en passe d'être intronisé, la fin de la crise pour la CGT

Philippe Martinez semble près du but: après l'avoir désavoué une première fois, le "parlement" de la CGT devrait l'introniser mardi à la tête de la centrale avec sa nouvelle équipe, mettant un terme à une crise qui secoue le premier syndicat français depuis trois mois. Pressenti pour succéder à Thierry Lepaon, contraint à la démission pour des affaires liées à son train de vie, l'ex-délégué de Boulogne-Billancourt, 53 ans, viendra mardi devant le Comité confédéral national (CCN, "parlement") pour faire adouber son bureau confédéral, composé de cinq femmes et cinq hommes, dont lui-même. Averti par l'expérience malheureuse du précédent CCN le 13 janvier, qui lui avait refusé les deux tiers de voix nécessaires, cette fois le métallurgiste propose une liste "équilibrée, reflétant les différents courants de la CGT", selon une source interne. "C'est un très bon signal du rassemblement", estime cette source qui avait voté contre lui. Elle voit Philippe Martinez "recueillir 80% des voix au CCN" et devenir le 15e secrétaire général de la centrale, vieille de 120 ans. La première sélection avait été rejetée, ses membres étant jugés trop proches de Thierry Lepaon, l'ex-numéro un devenu un repoussoir pour toute une partie du syndicat. Jeudi dernier, la Commission exécutive (direction élargie) a donné son aval à cette nouvelle équipe (27 voix pour sur 54 membres). Le vote était à front renversé: les proches de M. Lepaon ont rejeté la liste et ses opposants l'ont approuvée. "Certains proches de Thierry Lepaon ont reproché à des membres de la nouvelle équipe leur appartenance politique", à savoir leur proximité avec le PCF, a indiqué à l'AFP une source interne. Pascal Joly, membre du Conseil national du PCF, Céline Verzeletti (CGT pénitentiaire), Denis Lalys (organismes sociaux), étaient dans leur ligne de mire, de même que Gisèle Vidallet (UD Haute-Garonne), Fabrice Angéi (services publics), tous dans le camp anti-Lepaon. - Retour du PCF? - Mais les partisans de la nouvelle équipe récusent tout retour d'influence du PCF à la CGT, les liens organiques entre les deux étant coupés depuis une quinzaine d'années. "La direction du PCF n'a ni la volonté, ni les moyens, de peser sur le devenir de la CGT", a indiqué à l'AFP une source du CCN. Selon elle, "le vrai clivage se situe sur la stratégie d'action et la volonté de se donner ou non les moyens de faire grandir la mobilisation contre le gouvernement et le Medef". "La recomposition du bureau montre la réaffirmation du besoin d'une CGT offensive", ajoute cette source. "Dans la période exceptionnelle que traverse la CGT, Philippe Martinez se devait de rassembler" en tenant compte de toutes les sensibilités, précise un dirigeant. Les soutiens de M. Lepaon ne sont pas loin et siègeront aussi au bureau: Colette Duynslaeger (numéro un de La Poste), proposée pour le poste sensible d'administrateur-trésorier, Marie Saavedra (UD Vaucluse), Grégory Roux (cheminots), Virginie Gensel-Imbrecht (énergie). Depuis les premières révélations de presse fin octobre sur des dépenses effectuées par la centrale pour rénover l'appartement de fonction et le bureau de M. Lepaon, et les indemnités reçues par ce dernier, la CGT est embourbée dans l'une des plus graves crises de son histoire. Sous les coups de boutoir d'une majorité de la centrale, M. Lepaon a démissionné de son poste de numéro un le 7 janvier et de la Commission exécutive deux semaines plus tard. Son mandat aura duré moins de deux ans. S'il est élu, M. Martinez devra pacifier une centrale meurtrie pas les luttes intestines, restaurer son image dégradée et définir une orientation et une stratégie syndicales. La CGT devrait être "concernée par la montée du Front national" et tenter de "regagner la confiance" des ouvriers et des employés attirés par le vote FN, souligne auprès de l'AFP Jean-François Amadieu, professeur à l'université de Paris I.

