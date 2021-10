A Caen, la pharmacie casse les prix

Les pharmaciens se défendent régulièrement d'être des commerçants comme les autres. Et pour cause. Obtenir le droit d'exercer se mérite : six ans d'études minimum à l'université. Appliquer le concept du « low-cost » à un secteur aussi conservateur que celui du médicament semblait inimaginable il y a quelques années encore. Pas pour Lafayette Conseil qui, en contractant un nombre important d'accords avec des laboratoires et de grandes marques déconcerte le marché. «Notre triptyque, c'est le prix, le choix et la compétence», explique Pascal Fontaine, directeur commercial et marketing du réseau qui, dans le cadre de son maillage territorial, vient d'ouvrir une nouvelle enseigne à Caen, à quelques pas du théâtre. La première en Basse-Normandie.

Un supermarché du médicament

Passé le pas de la porte, et mis de côté les arguments commerciaux, qu'en est-il réellement dans les rayons ? L'enseigne prétend proposer les prix les plus bas, notamment sur les médicaments non remboursés par la sécurité sociale. Des célèbres comprimés jour et nuit contre le rhume se vendent ici 4,27€ contre 5,95€ dans une officine du centre-ville de Caen. Un soin lavant doux de 100 ml, pour l'hygiène intime, est là facturé 2,33€ lorsque le même produit est vendu 2,85€ en parapharmacie et 2,80€ dans une pharmacie de l'hyper-centre. Idem pour une pâte gingivale que le client payera 3,48€ alors que celle-ci est affichée jusqu'à 5,19€ ailleurs ! Attention toutefois, les prix bas ne s'appliquent pas à l'ensemble des produits. Le prix d'une solution micellaire 400 ml commercialisée par une marque au nom de station thermale y est par exemple 71 cents plus chère qu'en parapharmacie. Quoiqu'il en soit, sur un panier moyen, l'addition est clairement moins salée. A Rouen, depuis son ouverture il y a un an, l'officine du réseau Lafayette Conseil a multiplié par dix sa fréquentation. «De 70 clients à 700 par jour !», assure Pascal Fontaine. Bref, un véritable «supermarché» du médicaments !