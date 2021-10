Nicosie (AFP). A Chypre, le Premier ministre grec appelle l'Europe à des décisions courageuses

Le nouveau Premier ministre grec Alexis Tsipras a appelé l'Europe à prendre des "décisions courageuses", lundi à Chypre, au début d'une tournée destinée à expliquer aux Européens que la dette de son pays doit être renégociée. "L'Europe est en crise, pas seulement la Grèce et Chypre", a-t-il souligné devant la presse à l'occasion de sa première visite à l'étranger. "L'Europe doit donc prendre des décisions courageuses pour que revienne la politique de la croissance". M. Tsipras, issu du parti anti-austérité Syriza (gauche radicale), s'exprimait à Nicosie après avoir rencontré le président chypriote Nicos Anastasiades, un conservateur dont le pays est également sous le coup d'un plan de sauvetage européen. Le chef du gouvernement grec a qualifié de "développement mature et nécessaire pour l'Europe" la fin de la supervision du plan de sauvetage de son pays par la troïka des bailleurs de fonds (Commission et Banque centrale européennes, Fonds monétaire international). "Ce mécanisme n'a pas de statut institutionnel légal au niveau européen", a-t-il souligné, tout en assurant qu'une éventuelle suppression de la troïka serait négociée. Son gouvernement souhaite négocier directement avec ses créditeurs. M. Tsipras est attendu en Italie mardi et en France mercredi. "Je ne m'attendais pas à ce que se manifestent tant de fortes puissances pour soutenir notre tentative de bâtir un nouveau cadre", a-t-il affirmé, après que le président américain Barack Obama a estimé qu'"on ne pouvait pas continuer à pressurer des pays en pleine dépression", comme la Grèce. Elu haut la main la semaine passée, M. Tsipras a promis de mettre fin, après six ans de récession, à l'austérité imposée en contrepartie d'un plan de sauvetage de 240 milliards d'euros. Chypre est elle aussi ébranlée par une crise financière qui l'a obligée à recourir en mars 2013 à un plan de sauvetage de 10 milliards d'euros assorti de conditions draconiennes. Ce pays a dû en appeler à l'aide internationale car le gouvernement n'était pas en mesure de renflouer les principales banques, croulant sous une dette démesurée notamment après des achats massifs de bonds du Trésor grecs. - Tradition - "Chypre et la Grèce peuvent être des ponts de paix et de coopération entre la Russie et l'Union européenne", a aussi assuré M. Tsipras. Il a appelé à une "prise de position coordonnée" avec son homologue chypriote, opposé comme lui à de nouvelles sanction européennes contre la Russie. La Grèce et la République de Chypre, qui partagent la même langue et la même culture, sont très proches et c'est une tradition que leurs dirigeants respectifs fassent leur premier voyage officiel l'un chez l'autre. Mais rares sont les points communs sur le plan idéologique entre M. Tsipras et M. Anastasiades, un conservateur élu en février 2013 qui a âprement négocié avec le FMI et l'UE pour sauver Chypre de la faillite. Il a depuis fait tout ce qu'il pouvait pour respecter les conditions draconiennes des bailleurs de fonds, bien qu'il ait perdu sa majorité parlementaire alors que le pays s'enfonçait dans la récession. La Grèce a toujours été un soutien militaire clé pour Nicosie face à la Turquie, qui occupe le nord de l'île depuis quatre décennies. Les troupes turques avaient envahi l'île en 1974, en réaction à un coup d'Etat fomenté par la junte militaire grecque et visant à rattacher Chypre à la Grèce. Athènes compte 10.000 soldats stationnés en République de Chypre et fournit encadrement et entraînement à la Garde national chypriote. Les pourparlers des dirigeants chypriotes-grecs avec leurs homologues chypriotes-turcs menés sous l'égide de l'ONU pour permettre une réunification de l'île sont bloqués. La République de Chypre, dont l'autorité s'étend sur le sud de l'île, est seule reconnue par la communauté internationale. Dans le nord occupé, une "République turque de Chypre Nord" autoproclamée n'est reconnue que par la Turquie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire