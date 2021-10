Lille (AFP). Procès du Carlton - EN DIRECT

13:19 - "Dodo la Saumure" confiant - Le médiatique tenancier d'établissements "de plaisir" en Belgique, accusé d'avoir fourni les prostituées, a dit aborder le procès "très sereinement". "Je fais confiance à mes avocats", a-t-il affirmé à son arrivée au Palais de justice. 13:16 - Les peines encourues - Le proxénétisme aggravé en réunion est puni jusqu'à dix ans d'emprisonnement et 1,5 million d'euros d'amende. L'enjeu concernant M. Strauss-Kahn: savait-il que les jeunes femmes amenées à ces soirées étaient des prostituées payées pour l'occasion? 13:10 - Les faits reprochés - "DSK" est accusé d'avoir été au coeur d'un réseau de prostitution mis en place par ses amis du nord. Deux entrepreneurs du Pas-de-Calais, David Roquet et Fabrice Paszkowski, l'ancien chef de la sûreté du Nord ainsi que M. Strauss-Kahn se sont retrouvés à l'occasion de plusieurs parties fines, dans le Nord, mais aussi à Paris et Washington, selon l'accusation. 13:00 - EN DIRECT - L'ancien directeur du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, et 13 autres prévenus comparaissent à partir de 14H00 dans l'affaire de proxénétisme dite du Carlton. Quelque 240 journalistes accrédités sont attendus au tribunal correctionnel de Lille pour couvrir le procès qui doit durer trois semaines.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire