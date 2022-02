Mine d'or TV

C'est une terrible mésaventure qui est arrivée à un couple américain participant à un jeu télévisé. Le jeu est diffusé sur la Fox et s'appelle Million dollar money drop. Il faut miser de l'argent sur les réponses à des questions posées. La question était « qu'est ce qui a été commercialisé en premier? l'ordinateur Macintosh, le walkman Sony ou les post-it? »

La femme veut parier sur le baladeur, l'homme sur les post-it, ils choisissent finalement de tout mettre sur les post it soit 800 000$ et... ils perdent tout car c'est le baladeur. C'est ballot mais cela arrive à de nombreux candidats dans le monde entier. Sauf qu'après vérification, il se trouve que ce sont bels et bien les post-it qui étaient les premiers à être vendus. L'affaire a fait grand bruit en Amérique alors pour s'excuser, la chaine les a invité à rejouer une autre fois.

M6 va programmer des saisons inédites de 2 séries l'an prochain. La 6ème saison de Nip/Tuck sera diffusée à partir du vendredi 21 janvier à 23h10 avec les 2premiers épisodes. La saison 2 de NCIS Los Angeles arrivera ,elle, partir du samedi 15 janvier, les inédits débarqueront sur la chaine à raison de 2 épisodes par semaine.



Le 15 janvier aussi, France 2 accueillera un nouveau numéro de Champs Elysées présenté évidemment par Michel Drucker. Le 1er de cette nouvelle version avait été testé en novembre et ça avait été un cartion d'audience avec 5,8 millions de personnes soit 27,6% de part de marché.



Enfin on termine avec le sondage sur les célébrités qui irritent les français sorti aujourd'hui sur VSD. Et la télé a son classement , les animateurs que les français détestent le plus sont:



1) Benjamin Castaldi (61%)

2) Arthur (60%)

3) Nikos Aliagas (55%)

4) Jean-Luc Delarue (52%)

5) Thierry Ardisson (47%)