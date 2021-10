The Voice 4 : Les 10 nouveaux talents de la soirée du 31 janvier

Sur les treize candidats de l'émission de The Voice 4, ce samedi 31 janvier 2015, dix ont été sélectionnés par les jurés, Zazie, Mika, Jenifer et Florent Pagny. Découvrez sans plus tarder ces dix nouvelles recrues.

Une soirée "Girl Power"

Les filles étaient à l'honneur lors de cette soirée de The Voice 4. Elles étaient 9 sur la ligne de départ et six d'entre elles ont réussi à se faire retourner les coaches.

Parmi ces talents féminins, Trudy la Québécoise et Elvya l'Italienne ont rejoint l'équipe de Florent Pagny. Trudy est âgée de 22 ans et a fait du mannequinat avant de se tourner définitivement vers la chanson. Si Trudy a traversé l'Atlantique pour venir en France, Elvya a juste franchi les Alpes. Cette jeune italienne de 16 ans est déjà francophone et rêve de conquérir le public français.

Zazie a également convaincu deux jeunes chanteuses de la rejoindre : Mathilde, qui a ému le public avec "Dis, quand reviendras-tu ?" de Barbara et Estelle Mazzillo. Du haut de ses 16 ans, Estelle a surpris tout son monde en interprétant le tube de Sia, "Chandelier", avec son accordéon.

Deux mamans pour Jenifer

Quant à Jenifer, elle a su convaincre deux mamans de la rejoindre avec tout d'abord Rany Boechat, qui a été inscrite par sa fille de 14 ans pour participer à l'aventure. La deuxième maman qui rejoint Jenifer est Eugénie O'Mey. Eugenie avait abandonné sa carrière pour s'occuper de ses enfants. Mais maintenant qu'ils ont grandi, elle a décidé de remonter sur scène et bien lui en a pris !

Enfin, les deux dernières recrues féminines de la soirée sont Madeleine Leaper et Sharon Laloum qui ont choisi de rejoindre l'équipe de Mika. Madeleine est une jeune anglaise de 16 ans qui rêve de vivre de sa passion, la musique. Elle chante d'ailleurs depuis qu'elle est tout petite. Quant à Sharon Laloum, elle voulait relever un nouveau challenge : chanter en solo après une carrière au sein d'une troupe musicale.

Quentin Bruno et Max Blues Bird, deux garçons dans le vent

Sur les quatre participants masculins à cette soirée de The Voice 4, seulement la moitié a réussi à faire buzzer le jury. Ces deux jeunes garçons sont Quentin Bruno et Max Blues Bird.

Quentin Bruno est âgé de 24 ans et a décidé de suivre sur les traces de son père, également chanteur. Lors de son audition, il a convaincu un seul coach, Mika, mais cela est suffisant pour continuer pour l'aventure The Voice.

Max Blues Bird n'a également convaincu qu'un seul juré : Jenifer. Mais le jeune homme, originaire de Toulouse a agréablement surpris la jolie brune avec sa voix accompagnée de sa guitare et de son harmonica pour interpréter "Love me anymore".