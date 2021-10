Trafic de stupéfiants à Elbeuf : interpellés pour 20g d'héroïne

C'est la BAC qui surprend cet échange de drogue en plein après-midi à Elbeuf. Elle décide d'aller interpeller les deux individus. L'acheteur a 28 ans et habite La Haye-Malherbe (Eure), près d'Elbeuf et le vendeur a 20 ans et est domicilié à Elbeuf. L'acheteur a en sa possession un paquet de 20g d'héroïne. Les deux hommes sont placés en garde à vue.

La brigade des stupéfiants prend alors l'affaire en main. Elle perquisitionne le domicile de l'acheteur mais n'y trouve rien. Ce dernier reconnaît malgré tout être consommateur régulier d'héroïne à hauteur d'un gramme par jour. Il dit se fournir à Elbeuf.

La brigade cynophile, avec des chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants, mène une perquisition au domicile du vendeur. Pas de trace de drogue mais une vingtaine de sacs de conditionnement d'héroïne et de résine de cannabis. Ils sont détruits. Le suspect reconnaît être consommateur de résine de cannabis et avoir revendu 100g d'héroïne et 200g de résine de cannabis lors des deux derniers mois écoulés.

Le vendeur fait l'objet d'une Comparution par Officier de Police Judiciaire pour le 8 juin, l'acheteur d'une composition pénale pour le 27 février.