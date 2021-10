Paris (AFP). Marché automobile français en hausse: les étrangers en profitent, le diesel grimace

Le marché des voitures neuves en France a entamé l'année 2015 sur une hausse de 5,9% qui a surtout profité aux marques étrangères, sur fond d'une nette réduction de la part du diesel, selon des statistiques publiées lundi. Les constructeurs français ont connu des parcours contrastés pendant le mois de janvier, PSA Peugeot Citroën progressant de 2,6% grâce à une envolée de Peugeot, tandis que le groupe Renault reculait de 3,3%, a indiqué le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) dans sa livraison mensuelle de chiffres. Au total, 132.824 voitures particulières ont été immatriculées en France le mois dernier. "C'est un début d'année qui est plutôt encourageant, même s'il faut rester prudent", estime Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire Cetelem de l'automobile. Mais "on reste quand même à 20.000 immatriculations de moins que lors d'un mois de janvier d'avant la crise" de 2008, prévient-il. Les constructeurs français, qui avaient gagné 3,9 points de parts de marché sur l'ensemble de l'année 2014, marquée par une faible croissance (0,3%), voient leurs ventes s'effriter de 0,1% en janvier par rapport au même mois de l'année dernière, tandis que les étrangers ont profité à plein de cette baisse de régime et enregistrent des immatriculations en hausse de 14,5%. M. Neuvy y voit un début de rééquilibrage entre français et étrangers, et "le résultat certainement de plans commerciaux un peu plus forts" de la part de ces derniers. Côté groupes généralistes, Nissan, partenaire de Renault, progresse ainsi de 26,6%, son concurrent japonais Toyota est à 10,4%, tandis que Ford bondit de 18,2%, Fiat de 9,7% et Volkswagen, leader des importateurs, de 6,8%. Seul General Motors est dans le rouge avec -7,7% malgré une belle hausse de sa marque Opel (+34,7%). Le groupe américain est même dépassé en volume par le Sud-coréen Hyundai-Kia (+26,8%). - Le diesel sous les 60% - Le champion toutes catégories de la croissance en janvier est toutefois le spécialiste allemand du luxe Mercedes (avec Smart), à +58,1%, alors que son concurrent direct BMW (qui comprend Mini) progresse de 18,4% mais bat encore largement le groupe à l'étoile en volumes de vente. Chez les constructeurs français, la progression de PSA est due à Peugeot (+10,6%), grâce à une gamme qui rencontre le succès, notamment la voiture moyenne 308, troisième du classement des véhicules les plus vendus derrière la Renault Clio et la Peugeot 208. Citroën recule quant à lui de 4,6% et la marque orientée "luxe" DS, qui vient d'en prendre son indépendance, est à -20,3% sur un mois. Chez Renault, la marque au Losange s'effrite de 3% tandis que Dacia, après une année 2014 en fanfare, marque le pas (-4,3%). Le point le plus notable des statistiques du CCFA réside dans la part des ventes de voitures diesel, tombée à 59% en janvier, alors qu'elle atteignait encore 73% pendant l'année 2012. Les consommateurs semblent avoir été influencés par le débat actuel sur la nocivité de ce carburant, les projets de restriction de circulation à Paris et surtout la promesse gouvernementale de réduire l'écart de taxation entre le gazole et l'essence. "Les acheteurs anticipent un rééquilibrage des prix", souligne M. Neuvy. "Cela dit, quand on tombe aussi vite sous les 60%, c'est assez spectaculaire", affirme-t-il. De son côté, le directeur de la communication du CCFA, François Roudier, estime que la baisse de la part du diesel, spécialité des constructeurs français, est en partie due à "un effet de montée des voitures étrangères" dans les ventes. Pour lui, il faut en outre prendre en considération l'arrivée sur le marché des citadines françaises de nouvelle génération, Citroën C1, Peugeot 108 et des Renault Twingo, "qui n'existent qu'en essence".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire