Musique à Alençon, rencontre avec la pop aérienne de Talisco

Talisco est l'incarnation du western moderne. Six cordes en guise de gun, cartouches électro, ce jeune bordelais raconte sa propre conquête de l'Ouest. De l'electro à la pop en passant par la folk, le jeune musicien fan du septième art dévoile le tout dans son excellent album "Run" sorti en mai dernier.

Porté par son tube "Your Wish", Talisco explore une musique addictive illustrée par une voix d'ange et des envolées lyriques. Un premier album réussi, onze morceaux d'évasion à la découverte des plaines, un voyage sans fin.