Rouen : la liste UMP-UDI-MoDem dévoilée pour les départementales

Patrick Chabert, président du groupe d'opposition UDI au Conseil Municipal de Rouen a affirmé être heureux que l'union soit faite. "Nos candidats sont à l'image de nos parties : jeunes, dynamiques et compétents". Pour Jean-François Bures, président du groupe d'opposition UMP-MoDem au Conseil Municipal de Rouen, il s'agit "d'une union attendue par les rouennais. C'est une campagne très courte où il va falloir mobiliser notre camp et on le fera dès le 1er tour"'.

12 candidats

Pour le canton 1 (gare, quartier Ouest, Orléans, Rondeaux, Pépinières), Jean-François Bures (UMP) et Marine Caron (UDI) se présentent comme titulaires. Ils seront suppléés par Isabelle Fedina (UMP) et Patrick Chabert (UDI). "Un canton important, dans lequel il est possible de remettre de la proximité entre les élus et les habitants", a expliqué Marine Caron.

Pour le deuxième canton de Rouen (Beauvoisine, Croix de Pierre, St Hilaire, Grieu, Repainville, Sapins, Lombardie et Grand-Mare), ce sont Hélène Van de Walle (UDI) et Pierre-Antoine Sprimont (UMP) qui seront titulaires. Stéphanie Druesne (UMP) et Robert Picard (UDI) seront les suppléants. "Nous allons porter des thématiques liées à la santé, au social et à l'emploi dans tous les quartiers", a indiqué Pierre-Antoine Sprimont.

Marlène Mameaux (UMP) et Loïc Gaudray (UMP) seront les titulaires du canton 3. Ils seront tous deux suppléés par Evelyne Delbos et Alain Dufour.

Cette liste d'union entend bien faire la différence à Rouen. "A gauche, ils partent divisés, avec des étiquettes variés. Nos cantons rouennais peuvent faire la différence et nous permettre de gagner ces élections", a conclu Jean-François Bures.