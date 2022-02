Le réseau de bus de Saint-Lô se transforme!

Le réseau de bus de l'agglomération Saint-Loise, la TUSA n'avait pas vu l'évolution de son réseau depuis plus de 8 ans. C'est pourquoi le nouveau prestataire Véolia Transports a été chargé au terme d'un appel d'offre au mois de décembre dernier d'imaginer un nouveau réseau de transports urbains sur Saint-Lô / Agneaux et St-Georges Montcocq.

La nouvelle desserte valable à partir de ce lundi 3 janvier 2010 voit la disparition de la quatrième ligne qui est intégrée aux 3 autres.

De la même façon, les lignes régulières ont été renommées afin qu'elles soient plus simples à comprendre pour les voyageurs occasionnels:

LIGNE 1: Agneaux Demeurance / Agneaux Vignette / Gare SNCF / Hôtel de Ville / Ferronière / Val St-Jean / Colombes

Ainsi, de nouveaux quartiers sont désservis comme celui de la Mairie de St-Georges Montcocq, à St-Lô: de la Seigneurie, Boisjugan, Centre Aquatique, l'Hôpital et à Agneaux de la Doucetière. La gare SNCF ainsi que le centre ville sera maintenant desservi par les 3 lignes permettant des fréquences de passage inférieures à 20 minutes.

Le réseau de transports est désormais en relation avec les correspondances Manéo du Conseil Général et TER Basse-Normandie permettant des voyages se prolongeant au delà de Saint-Lô par le rail et les routes.

Aussi désormais, afin de coller aux habitudes des voyageurs arrivant ou partant de Saint-Lô par le train, le service TUSA sera assuré sur la ligne 1 et la ligne 2 tous les jours entre 6H30 et 20H00. Auparavant, le service fonctionnait entre 7H00 et 19H30 soit une heure de transports en plus.

Les services spéciaux tels que la desserte Agneaux <-> Collège Lavalley, Agneaux <-> Leverrier / Curie ou encore Spécial Corot - Curie sont maintenus aux horaires habituels sans aucune modifications pour les scolaires. Le service spécial Centre Ville / Centre Aquatique est lui supprimé vu qu'il est intégré à la ligne 3.

Pour faire simple concernant la desserte des zones de l'agglomération entre parathèses, le desserte actuelle

AGNEAUX: 32 trajets/jour en semaine (41) et 29 trajets le samedi (20)

