Paris (AFP). Le Guide Michelin dévoile ses étoiles au Quai d'Orsay

Toujours très attendu par les gastronomes, le palmarès du Guide Michelin France est dévoilé lundi, avec au moins une nouvelle consécration probable, celle du chef Yannick Alléno qui devrait conserver les trois étoiles du Pavillon Ledoyen à Paris. L'annonce de la sélection 2015 du guide rouge revêtira un caractère particulièrement solennel, puisqu'elle se tient de façon inédite au Quai d'Orsay, dans une démarche visant à promouvoir le rayonnement de la gastronomie nationale. Le suspense prendra fin après 11h00, au cours d'une conférence de presse en présence du ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius, également chargé du Tourisme. Le directeur international du célèbre guide, Michael Ellis, y dévoilera le palmarès, devant les nouveaux promus. Seule information officielle, la nouvelle sélection, dont l'annonce a été avancée d'une vingtaine de jours par rapport aux précédentes, compte 609 tables étoilées, soit une de moins qu'en 2014. Mais elle suscite déjà des rumeurs depuis quelques jours dans le microcosme gastronomique. Yannick Alléno, arrivé en juillet 2014 au Pavillon Ledoyen où il a succédé à Christian Le Squer -désormais à la tête des cuisines du George V- devrait être à nouveau couronné de trois étoiles, conservant ainsi la prestigieuse récompense du restaurant des Champs-Elysées. Le chef de 46 ans, qui avait déjà en 2007 décroché trois étoiles au Meurice, a été sacré "Cuisinier de l'année" par la dernière édition du Gault et Millau. Comme possible nouveau trois étoiles, plusieurs blogs ou chroniqueurs gastronomiques évoquent le restaurant La Bouitte, de René et Maxime Meilleur, à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie, apparu régulièrement sur la liste des favoris aux côtés notamment du Breton Olivier Bellin à la tête de l'Auberge des Glazicks. - Club restreint - Le verdict du Michelin est toujours un rendez-vous majeur pour le monde de la gastronomie. Malgré les critiques et controverses qui accompagnent sa sortie chaque année, le guide est guetté par les chefs, car les étoiles sont synonymes de réservations en hausse. Vingt-sept restaurants en France, dont neuf à Paris, peuvent actuellement se prévaloir de trois étoiles, la récompense suprême du Michelin. Il s'agit de tables offrant une "cuisine remarquable" qui "vaut le voyage". Un club restreint dans lequel les entrées ne se font qu'au compte-gouttes: les trois éditions précédentes n'ont accueilli qu'un seul nouveau trois étoiles à chaque fois et même aucun en 2011. L'an dernier, le nouveau venu était "L'Assiette Champenoise" d'Arnaud Lallement à Tinqueux (Marne). L'édition 2014 comportait en outre 79 restaurants deux étoiles et 504 "une étoile". Le lancement au Quai d'Orsay du guide, qui sera en vente à partir du 6 février, s'inscrit dans une démarche engagée par le ministère pour promouvoir le tourisme, défendre et faire rayonner la réputation de la gastronomie française. Laquelle est confrontée à une concurrence internationale accrue et à l'émergence de guides comme les "50 Best", classement de la revue britannique "Restaurant" très décrié dans l'Hexagone, qui ne place que cinq tables françaises dans sa dernière édition, et aucune dans le top ten. Après la conférence de presse, une soirée sera organisée au ministère en présence de Laurent Fabius, du président du groupe Michelin Jean-Dominique Senard, de l'ensemble des chefs trois étoiles et des nouveaux promus. Au total, quelque 500 invités sont attendus à ce cocktail dînatoire, parmi lesquels des hommes politiques et des personnalités du monde des affaires. Quatre chefs cuisiniers et quatre chefs pâtissiers officieront devant les convives: Arnaud Lallement, Bertrand Grébaut (Septime), José Manuel Miguel (Goust), Thibault Sombardier (Antoine). Et côté sucré, Yann Couvreur (hôtel Prince de Galles), Christelle Brua (Pré Catelan), Fabien Berteau (hôtel Park Hyatt), Cédric Grolet (hôtel Le Meurice).

