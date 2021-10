Mathieu Duhamel dans l'impasse au Stade Malherbe

A l'heure où ses coéquipiers étaient à l'échauffement avant Caen-Saint-Etienne de ce dimanche 1er février, Mathieu Duhamel était en pleine conversation sur l'un des parkings du stade Michel d'Ornano. De l'aveu du staff caennais, le meilleur buteur du SMC sur une saison (24 buts en 2013-2014) a confié ne plus vouloir jouer à Caen. Et Alain Cavéglia, le directeur sportif, et Patrice Garande, l'entraîneur, de précisier que le club bas-normand n'a pour l'instant été contacté par aucun club à son sujet ces derniers jours, y compris Evian.

Dans ce dossier, le temps ne joue pas en faveur de Mathieu Duhamel, puisque la fin du mercato hivernal intervient à minuit ce lundi 2 février. Soit la négociation (prêt envisagé) aboutit rapidement, soit Mathieu Duhamel devra réintégrer un groupe qu'il a souhaité quitté et qui s'est renforcé cette semaine avec l'arrivée d'un troisième attaquant de pointe, Emiliano Sala.

Si Patrice Grarande a bel et bien donné son feu vert pour un départ, tout reste à faire dans ce dossier. Malgré les bonnes statistiques comptables de l'ancien Messin, le staff malherbiste ne semble plus vouloir compter sur lui, lui reprochant son attitude ces dernières semaines. "La règle est claire : chaque joueur doit faire passer au second plan ses intérêts personnels, et tout donner pour le collectif", rappelait à ce sujet Xavier Gravelaine, le directeur du Stade Malherbe, ces derniers jours.