How would you do it

Premier extrait du nouvel album de MEDI You got me (moving) dont la sortie est prévue en Janvier 2011.

Si ses chansons sonnent d’emblée comme des classiques, échappées d’une époque bénie, c’est sûrement que MEDI a fait ses classes. D’une humilité absolue, ce bosseur acharné a depuis plus de dix ans, de Nice à Londres en passant par Paris, mis ses multiples talents au service de la musique. Tantôt pilier du “Winston Band”, tantôt leader du “Medicine Show”, tantôt jammeur d’un soir dans les clubs comme le “Café Justine” à Oberkampf, où il tient une jam-session chaque jeudi, toujours rassembleur et positif, MEDI a, comme dit de lui Tony Berg le réalisateur de son premier album solo, « L’enthousiasme d’un gamin tout en assurant comme un pro ».

Pour « YOU GOT ME (MOVING) », MEDI a réalisé un rêve de toujours. Enregistré dans le studio personnel de Berg - “Zeitgeist” - à Brentwood - Los Angeles, sur la console API sur laquelle John Lennon a enregistré “Mind Games".



Le disque sonne bien... résultat : How would you do it de MEDI est une nouveauté Tendance Ouest.