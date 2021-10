Amman (AFP). Otage de l'EI: la Jordanie déterminée à tout faire pour sauver son pilote

La Jordanie est "déterminée à tout faire" pour sauver la vie de son pilote otage du groupe jihadiste Etat islamique (EI) et condamne "vivement" l'exécution d'un second otage japonais par l'EI, a déclaré dimanche le porte-parole du gouvernement. Le royaume "fera tout pour sauver et libérer son pilote", a assuré Mohammad al-Momeni, cité par l'agence officielle Petra, en référence à Maaz al-Kassasbeh, capturé en Syrie en décembre par l'EI, qui menace de l'exécuter si Amman ne libère pas une jihadiste irakienne.

