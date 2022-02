Buzz 2010: Darkan et Demeter se disent Je t'aime

De nombreux chanteurs amateurs ou non nous ont fait bien rire cette année 2010 sur Internet. Tiens prenons l’exemple de Darkan et Demeter qui sont un jeune couple du net. Leur vidéo d'amour a été vue plus d'un million de fois sur Youtube et Dailymotion.