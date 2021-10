Minsk (AFP). Ukraine: les pourparlers de paix s'achèvent sans accord de cessez-le-feu

Les pourparlers de paix pour l'est de l'Ukraine se sont achevés samedi à Minsk sans l'accord de cessez-le-feu espéré par les Occidentaux, Kiev accusant les séparatistes d'avoir sapé les discussions au moment où les violences meurtrières atteignent des niveaux critiques. "Les consultations de Minsk sont un échec", a lancé l'ex-président ukrainien Léonid Koutchma, représentant de Kiev à ces pourparlers à l'agence Interfax-Ukraine. Il a expliqué que les dirigeants des républiques séparatistes, qui avaient signé les précédents accords, n'étaient pas venus à Minsk alors que leurs émissaires "ont refusé de discuter des mesures pour un cessez-le-feu immédiat et le retrait des armes lourdes". L'émissaire de la république autoproclamée de Donetsk Denis Pouchiline a pour sa part reproché à Kiev d'"insister sur la ligne de partage établie en septembre" par les accords de Minsk alors que les séparatistes ont considérablement gagné du terrain depuis. L'OSCE qui participe à ces négociations de même que la Russie avait avant l'ouverture des négociations espéré la signature d'un accord de cessez-le-feu "contraignant". Les présidents russe Vladimir Poutine, français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel avaient dit espérer, lors d'un entretien téléphonique, la conclusion d'un "cessez-le-feu rapide" dans l'est de l'Ukraine sur fond de regain des violences. L'armée ukrainienne a déploré samedi la mort de 15 soldats en 24 heures, l'un des pires bilans journaliers depuis le début du conflit il y a neuf mois qui a fait plus de 5.000 morts. La veille, au moins 24 personnes dont 19 civils ont péri dans l'Est. Les séparatistes avaient menacé, en cas d'échec des négociations, d'élargir leur offensive "jusqu'à la libération totale des régions de Donetsk et de Lougansk", dont une grande partie est toujours contrôlée par le gouvernement de Kiev. - Bataille stratégique - Selon l'armée ukrainienne, les combats faisaient rage samedi aux abords de la ville stratégique de Debaltseve, sur la route reliant Donetsk à Lougansk. Un responsable militaire séparatiste, Edouard Bassourine, a pour sa part affirmé que les rebelles avaient "encerclé" les forces ukrainiennes, soit 8.000 hommes au total, présentes à Debaltseve. Plusieurs médias ukrainiens comparent d'ores et déjà la bataille de Debaltseve à la "tragédie" d'Ilovaïsk, quand, en août, des troupes ukrainiennes ont été encerclées par les séparatistes et plus de 100 militaires ont été tués. L'armée ukrainienne a fait état samedi de combats à Vougleguirsk, dont la conquête par les rebelles signifierait un encerclement quasi-total de Debaltseve. Selon le chef de la police régionale Viatcheslav Abroskine, Debaltseve et Vougleguirsk sont "privées d'électricité, d'eau, de chauffage et de communications". Il a ajouté que 12 civils étaient morts en 24 heures à Debaltseve d'où les "volontaires évacuaient des familles entières". - Kerry à Kiev début février -

