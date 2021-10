Paris (AFP). Ligue 1: Marseille bat Evian et reprend la 2e place

Marseille a eu besoin d'un penalty de Gignac pour venir à bout d'une tenace équipe d'Evian/Thonon (1-0), samedi après-midi pour la 23e journée de Ligue 1, un résultat qui lui permet de reprendre la 2e place et surtout de se rapprocher provisoirement, comme Paris, de Lyon. Grâce à ce 11e succès au Vélodrome, l'OM devance donc le PSG (3e), qui s'est imposé vendredi face à Rennes sur le même score, à la faveur d'une meilleure attaque (43 buts contre 40, alors qu'ils ont la même différence, +21). Le duo pointe pour l'heure à une longueur du leader, l'OL, qui aura la possibilité dimanche soir (21h00) de récupérer ses quatre points d'avance s'il s'impose à Monaco (5e). En attendant de savoir s'ils ont fait une bonne opération comptable, les Marseillais peuvent au moins se contenter d'avoir assuré l'essentiel à domicile, face à des Hauts-Savoyards animés par l'instinct de survie dans ce championnat où la zone rouge est toute proche d'eux. S'ils n'ont pas particulièrement brillé, les hommes de Marcelo Bielsa ont dominé les débats et ont logiquement été récompensés par ce penalty obtenu par Payet peu après la mi-temps et transformé par Gignac, son 14e but de la saison. L'OM, qui s'était vu refuser un but de Thauvin pour hors-jeu (27e), aurait pu concéder lui aussi un penalty pour une intervention limite de Morel sur Ramirez en première période. Mais c'était trop peu pour que L'ETG puisse espérer mieux. Il reste pour l'heure 16e, mais Toulouse (17e), Caen (18e), Lens (19e) et même Metz (20e) peuvent le dépasser. Résultats de la 23e journée de Ligue 1 : Vendredi PSG - Rennes 1 - 0 Samedi Marseille - Evian/Thonon 1 - 0 (20h00) Lens - Bastia Lorient - Montpellier Toulouse - Reims Metz - Nice Nantes - Lille Dimanche (14h00) Caen - Saint-Etienne (17h00) Bordeaux - Guingamp

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire