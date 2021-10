Paris (AFP). Un projet hôtelier destiné aux jeunes ouvre à Paris, pour combler un vide

"Pas un hôtel, pas une auberge de jeunesse": Generator, établissement "design" aux 950 lits destinés aux baroudeurs sillonnant l'Europe avec leur sac à dos, mais aussi aux familles et hommes d'affaires, ouvre dimanche en plein c?ur de la rive droite branchée parisienne. Ce projet, de taille inégalée pour la capitale, doit combler un vide dans l'offre d'hébergement à destination des jeunes, selon ses promoteurs. "Nous sommes en phase sur le besoin parisien d'amplifier l'offre de courte durée pour un public jeune, dynamique, créatif, cherchant des logements accessibles", a déclaré vendredi devant la presse l'adjoint parisien PS en charge de la Culture Bruno Julliard, martelant que "l'offre parisienne est insuffisante". Situé dans le dixième arrondissement de Paris, près du Canal Saint-Martin, l'établissement de 9.000 m2, premier de la chaîne à s'implanter dans l'Hexagone ouvre dimanche, avec deux mois de retard sur le calendrier prévu. Le fonds d'investissement Patron Capital, qui détient la chaîne d'auberges de jeunesse britannique Generator, a investi 28 millions d'euros dans les travaux de cet hôtel de 199 chambres, réparties pour moitié en chambre double et pour le reste en chambres de 4, 6 ou 8 personnes. Niveau tarifs, l'auberge parisienne propose les premières chambres à 30 euros pour un lit, à 79 euros pour une chambre double, et jusqu'à 150 euros pour une chambre supérieure, incluant une large terrasse avec vue sur la Tour Eiffel ou encore Montmartre. Des prix "moins élevés que les hôtels trois ou quatre étoiles avec une qualité supérieure", affirme-t-on chez Generator. Le prix moyen pour un hôtel du segment économique à Paris intra-muros s'établit à 85,6 euros et à 122 euros pour le segment moyenne gamme. - Paris trop cher pour les jeunes - C'est "le plus grand de nos 10 établissements. Et dans cette ville, il comble un vide dans l'offre de ce type d'hébergement, à la fois design, convivial, qui s'intègre dans la ville et destiné aux jeunes, à des prix accessibles", assure de son côté Carl Michel, président exécutif de Generator, société créée en 1994. "On ne parle pas là d'une auberge où il n'y a rien à faire. C'est un endroit chic et branché qui propose pleins de services: le restaurant, le bar où on peut danser, la laverie, le Wi-fi partout", rappelle Josh Wyatt, directeur stratégie pour le groupe. En revanche, bar et restaurant (ticket moyen à 13 euros) sont pour le moment fermés au public extérieur à l'établissement. A Paris, "on totalise 5.000 lits environ en auberge, contre 16.000 à Berlin. Tout est dit. La ville de Paris a perdu beaucoup de jeunes dans ses fréquentations touristiques à cause des prix, l'offre de logements est trop chère", lance Dominique Bonin, fondateur de la société Cleaveland, partenaire du fonds Patron Capital. Pour Rémi Féraud, maire PS du 10e arrondissement, "c'est le plus grand projet à Paris en terme de nombre de lits", avec "un vrai impact économique dans un quartier en pleine expansion". Generator l'affirme, le but n'est "pas d'empiéter sur les auberges de jeunesse" existantes. "On pourrait ouvrir trois ou quatre Generator en France que cela n'empiéterait pas sur les différents marchés car il y a un vrai manque d'hébergement", assure Valérie Martinet, directrice générale adjointe de Generator Paris. Même avis pour la secrétaire général de la fédération unie des auberges de jeunesse (Fuaj), Édith Arnoult-Brill: "Il y a de la place pour tout le monde à Paris mais il faut éviter les confusions des projets et des missions", prévient-elle.

