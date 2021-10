Kiev (AFP). Ukraine: 15 soldats tués en 24 heures dans l'Est

Quinze soldats ukrainiens ont été tués et 30 blessés en 24 heures dans l'est séparatiste prorusse, a annoncé samedi le ministre ukrainien de la Défense Stepan Poltorak. "Quinze militaires ont été tués au cours des dernières 24 heures sur toute le ligne du front", a déclaré le ministre au cours d'un point de presse en précisant que les pertes étaient survenues notamment dans la région séparatiste de Lougansk et près de Marioupol, port stratégique sous contrôle du gouvernement de Kiev où 30 civils avaient été tués dans des bombardements attribués aux rebelles il y a une semaine.

