Bata (Guinée équatoriale) (AFP). CAN: début des quarts, derby congolais et Tunisie-Guinée Equatoriale

L'indécis derby entre Congo et RD Congo ouvre la phase des quarts de finale de la CAN-2015 samedi à Bata avant que la Tunisie ne se présente en favori face à la Guinée Equatoriale bénéficiant d'une énorme ferveur. Le quart de la Guinée Equatoriale, initialement programmé à Ebebiyin, a été délocalisé à Bata pour des raisons de sécurité et de pelouse abîmée, et l'ambiance devrait être au rendez-vous, comme lorsque le Nzalang nacional avait battu le Gabon (2-0) dans un stade de 35.000 spectateurs en fusion. Mais d'abord, un match congolo-congolais. "On est sûr d'avoir un Congo en demi-finale, et on aimerait que ce soit nous", a résumé le sélectionneur du Congo Claude Le Roy à propos de ce derby entre pays homonymes et voisins (16h00 GMT), dont le vainqueur affrontera en demi-finale celui du choc Côte d'Ivoire-Algérie. Les deux Congo ont déjà réalisé un petit exploit en sortant des poules, mais de manière diamétralement opposée: les Diables rouges de Claude Le Roy en ont été la meilleure équipe avec 7 points, tandis que les Léopards de Florent Ibenge sont passés après trois nuls. - Mistigri du favori - Surtout, renvoyer à l'autre le mistigri du favori: le Congo-Brazzaville fait état de son inexpérience au haut niveau, puisqu'il a connu en 2015 sa première victoire en CAN depuis 41 ans. Le Congo-Kinshasa (dernière demi-finale en 1998) rappelle, lui, ses qualifications à l'arraché, aussi bien pour le tournoi final (en tant que meilleur 3e des éliminatoires) que pour les quarts. Et Claude Le Roy a aussi rappelé, l'air de rien, que la RD Congo qu'il connaît "parfaitement" pour l'avoir entraînée deux fois devrait être qualifiée "en permanence en Coupe du monde" en raison de son "potentiel humain incroyable", 67,5 millions d'habitants, contre seulement 4,4 au Congo-Brazzaville Les deux équipes sont dénuées de stars, mais s'articulent autour d'individualités comme les milieux Ndinga et Oniangue et le buteur Bifouma côté Congo, et pour la RDC le défenseur Mongongu et les attaquants Mbokani, Bolasie et Bokila. Point noir pour les Léopards, le forfait sur blessure de leur capitaine Mulumbu, vigie du milieu. - 'Confiance en l'arbitrage'- L'autre match (19h00 GMT) offrira l'adversaire en demie au vainqueur du quart Guinée-Ghana. La Tunisie est à la recherche de son lustre perdu et d'une demi-finale qu'elle n'a plus fréquentée depuis 2004, année de son sacre, à domicile. La deuxième nation africaine au classement Fifa a fait valoir son statut de favori malgré un jeu attentiste, mais grâce à des ressources lui ayant permis de revenir au score. C'est "le caractère, le bon esprit, la discipline" des Aigles de Carthage vantés par leur sélectionneur Georges Leekens. Le Belge a en tout cas insisté sur deux facteurs: le public qui sera "chaud", "mais on a joué dans des circonstances pareilles en Egypte", et l'arbitrage. Le technicien a spontanément avancé qu'il faisait "confiance à l'arbitrage", mais aussi qu'il serait suivi "à la loupe" Il a répété que son équipe n'avait "pas été gâtée" mais qu'il ne voulait "pas pleurer". Il pourrait de nouveau procéder à des changements dans le onze de départ, puisque des entrants comme Moncer ou Sassi ont donné satisfaction. La Guinée Equatoriale, elle, retrouve les quarts comme en 2012 lors de son unique participation précédente: franchir ce stade serait tout bonnement inespéré au regard de la préparation perturbée par le changement de sélectionneur et d'un effectif où seuls deux joueurs évoluent à haut niveau, les attaquants Nsue (Middlesbrough/D2/ENG) et Balboa (Estoril/D1/POR).

