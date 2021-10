Melbourne (AFP). Open d'Australie: Sharapova face à la malédiction S. Williams

Maria Sharapova espère enfin battre Serena Williams, sa bête noire, samedi (09h30) en finale de l'Open d'Australie à Melbourne où l'Américaine aura l'occasion d'asseoir un peu plus sa légende, lors d'un grand classique du tennis. Ce sera le dix-neuvième duel entre la N.1 mondiale et sa dauphine russe. Sharapova n'avait que 17 ans, l'Américaine, 22, lorsqu'elle se sont rencontrées pour la première fois dans un tournoi majeur. C'était en 2004 sur le gazon de Wimbledon et la Russe l'avait emporté à la surprise générale. Quelques mois plus tard, elle confirmait en décrochant le Masters. Depuis, c'est le zéro absolu face à la reine Serena qui a gagné tous leurs duels, quinze au total. En un peu plus de dix ans, la "Tsarine" n'a pris que quatre sets à l'Américaine, face à laquelle elle semble développer un vrai complexe, même si elle s'en défendait jeudi après sa victoire en demi-finales face à sa compatriote Ekaterina Makarova. "J'ai un très mauvais bilan mais je suis une compétitrice et je ferai tout ce qui est possible pour inverser la tendance", a-t-elle promis. Parmi ses défaites les plus marquantes contre la cadette des s?urs Williams: deux en finale de Grand Chelem, à l'Open d'Australie (2007) et à Roland-Garros (2013), ainsi qu'une correction aux jeux Olympiques de 2012 (6-0, 6-1). "J'adore jouer contre elle (Sharapova, ndlr), j'adore l'intensité qu'elle met dans les matches", répétait à l'envi Serena à l'issue de sa demi-finale contre sa compatriote Madison Keys. Avec de telles statistiques, on comprend pourquoi. Pour se parer d'une sixième couronne majeure, la deuxième en Australie après celle de 2008, Sharapova devra avant tout faire abstraction des chiffres et tenter de surprendre dans le jeu une adversaire qui la connaît par c?ur. Une victoire serait un exploit face à une joueuse qui remporte quasi systématiquement ses finales en Grand Chelem. En vingt-deux disputées, elle n'en a perdu que quatre. - 'Toutes les séries ont une fin' - Et à Melbourne, elle les a toutes gagnées: cinq au total entre 2003 et 2010. Après cinq années de disette, elle n'a jamais été aussi proche de remettre la main sur l'un de ses biens les plus précieux. Mais Sharapova peut se dire que "toutes les séries ont une fin" comme le fait remarquer, prudent, Patrick Mouratoglou, l'entraîneur de Serena Williams. Rafael Nadal et Roger Federer en ont d'ailleurs fait les frais à Melbourne. L'Espagnol a été vaincu par le Tchèque Tomas Berdych en quarts de finale, mettant fin à une série de 17 défaites de rang. Quant au Suisse, il s'est incliné au troisième tour contre l'Italien Andreas Seppi, l'une de ses proies favorites, qu'il avait toujours dominée en dix matches. L'an dernier, aux Antipodes, Stan Wawrinka avait aussi maté ses deux plus grands bourreaux, Novak Djokovic et Rafael Nadal, sur la voie de son premier titre en Grand Chelem. La "Tsarine" pourra s'en inspirer face à la N.1 mondiale, qui attend avec une impatience non dissimulée cet énième duel, malgré un rhume qui l'a obligée à décaler son entraînement de quelques heures vendredi: "Notre finale, ce sera un grand moment pour le tennis féminin." Ce sera aussi un grand moment pour elle si elle gagne. Avec un 19e titre majeur, elle dépasserait ses compatriotes Martina Navratilova et Chris Evert et se rapprocherait du record de Steffi Graf (22).

