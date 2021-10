Kiev (AFP). Ukraine: 24 morts dans l'Est, incertitude sur les pourparlers de paix

Les séparatistes prorusses ont annoncé vendredi leur départ de la capitale bélarusse où devaient avoir lieu des pourparlers de paix sur le conflit en Ukraine, au moment où les violences atteignaient des niveaux critiques avec la mort d'au moins 24 personnes dans des combats et bombardements. Les négociations prévues vendredi entre les émissaires rebelles et les représentants de Kiev et de Moscou, encadrés par l'OSCE, "sont annulées", a déclaré l'émissaire de la république autoproclamée de Donetsk, Denis Pouchiline, à la presse. "Le ministère bélarusse des Affaires étrangères a confirmé aujourd'hui que Kiev ne viendrait pas, les négociations sont annulées. Et nous quittons Minsk aujourd'hui", a expliqué M. Pouchiline. Mais interrogé par l'AFP, un porte-parole de la diplomatie bélarusse a démenti une annonce du ministère concernant une annulation des pourparlers. Pour sa part, le porte-parole de la diplomatie ukrainienne Evguen Perebyïnis a déclaré à l'AFP "ne pas disposer d'informations sur l'annulation de pourparlers". Et l'ambassadeur russe en Ukraine, Mikhaïl Zourabov, a dit à l'agence russe Ria Novosti n'avoir "reçu aucune information sur une rencontre". Enfin, l'ancien président ukrainien Leonid Koutchma, représentant les autorités ukrainiennes aux négociations, a quant à lui déclaré qu'il se rendrait samedi à Minsk où les séparatistes ne seront peut-être plus. En mauvaise posture sur le plan militaire, le président ukrainien Petro Porochenko avait appelé jeudi à des négociations de paix d'"urgence" à Minsk, et les émissaires des républiques séparatistes de Donetsk et de Lougansk sont arrivés vendredi dans la capitale bélarusse. - 'Ca bombarde jour et nuit' - Sur le terrain, les combats continuaient sur toute la ligne du front y compris autour de la ville stratégique de Debaltseve où les militaires ukrainiens risquent de se faire encercler par les séparatistes. Les civils paient le plus lourd tribut avec 19 personnes tuées dans des bombardements à Donetsk, chef-lieu des rebelles et dans la région, l'un des pires bilans journaliers depuis le début de ce conflit qui a fait en neuf mois plus de 5.000 morts. Cinq d'entre eux ont trouvé la mort alors qu'ils recevaient de l'aide humanitaire. Les combats étaient violents près de la localité de Vougleguirsk, dont la prise par les séparatistes signifierait un encerclement quasi-total de Debaltseve, ville stratégique qui relie les capitales séparatistes de Donetsk et de Lougansk. Le dirigeant de la république séparatiste de Donetsk Alexandre Zakhartchenko a appelé les militaires ukrainiens de Debaltseve à se rendre. "J'aimerais m'adresser à tous les militaires ukrainiens: déposez les armes et partez! Vous avez une chance de sauver vos vies", a-t-il lancé sur une chaîne de télévision russe. A Debaltseve, "la situation s'est encore aggravée cette nuit, ça bombarde jour et nuit", a déclaré à l'AFP Svetlana Dremliouk, conseillère municipale de cette ville. "Des volontaires essayent d'évacuer la population mais les gens réfugiés dans des caves ne sont pas au courant", a-t-elle poursuivi. Plusieurs médias ukrainiens comparent d'ores et déjà la bataille de Debaltseve à la tragédie d'Ilovaïsk où des troupes ukrainiennes se sont fait encercler par les rebelles et où plus de cent militaires ont été tués, selon des sources officielles ukrainiennes. Cette bataille fin août avait été suivie de premiers pourparlers de Minsk lors desquels a été conclu un cessez-le-feu très peu respecté depuis. La veille, l'Union européenne a renforcé sa pression sur la Russie, accusée d'armer les séparatistes dans l'est de l'Ukraine ce que Moscou dément. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont décidé de prolonger de six mois les sanctions ciblées adoptées en mars contre des personnalités séparatistes prorusses et russes. Les 28 ont aussi décidé de rajouter des noms à cette liste noire déjà longue de 132 personnes visées par un gel de leurs avoirs et une interdiction de voyager dans l'UE.

