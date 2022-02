Quelques conseils pour retrouver une alimentation saine et équilibrée après les fêtes

Foie gras, saumon, dinde, chocolat, bûche, alcools... Les fêtes de fin d'année riment généralement avec accumulation record de calories en deux week-ends seulement. Après ces festins, chacun a tendance à se sentir mal ou gonflé, et un passage sur la balance se révèle rarement rassurant. Voici quelques conseils qui permettront aux particuliers de perdre les kilos superflus pris pendant les fêtes, mais surtout de retrouver progressivement une alimentation saine et équilibrée.

Ne pas jeûner

Le Dr. Bertrand Guérineau, auteur de l'ouvrage Les Secrets de la micronutrition (Editions Albin Michel), explique qu'il faut retrouver une alimentation équilibrée, diverse et variée. Selon lui, il ne sert à rien de réaliser un régime avant ou après les fêtes de fin d'année. Au contraire, cela pourrait renforcer la prise de poids à long terme.

Au final, il est surtout conseillé de réincorporer des fruits et légumes en grande quantité dans son alimentation, notamment lorsqu'ils ont été exclus des repas festifs. Il est également très important de consommer de l'eau en grande quantité.

Une soupe de légumes tous les soirs peut se révéler être une très bonne solution. Carottes, poireaux, tomates... Tout est bon à l'exception de la crème et du beurre qu'il est préférable d'éviter après les excès effectués pendant les fêtes.

Manger léger

Il convient de manger léger après les fêtes de fin d'année. Cela ne doit pas se traduire par un régime draconien. Néanmoins, il est important de réduire sa consommation de charcuterie, de produits alimentaires gras et de viandes riches. En revanche, les viandes maigres et les poissons, ainsi que le yaourt et le fromage blanc en dessert, sont des aliments à privilégier après les fêtes de fin d'année.

S'hydrater

Enfin, le meilleur conseil est de boire de l'eau, beaucoup d'eau, tout en évitant les boissons alcoolisées. Le Dr. Guérineau invite notamment les particuliers à consommer du jus de citron tiède, ainsi que du thé vert, après ce type de repas. A l'issue des deux réveillons, chacun peut également consommer des eaux bicarbonatées comme la Badoit ou la Vichy.

Reprendre une activité physique

La nouvelle année est le moment des bonnes résolutions, alors pourquoi ne pas s'inscrire dans une salle de gym, ou tout simplement marcher un peu plus, quotidiennement ? En privilégiant les escaliers aux ascenseurs et aux escalators, on active sa circulation sanguine et on retrouve sa tonicité.

En collaboration avec Relaxfil