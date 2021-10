Dounia Coesens à la Foire Ornexpo d'Alençon

Dounia Coesens sera présente à la foire d'Alençon-Ornexpo le dimanche 1er mars.

Alors qu'elle n'a que 15 ans, elle a arrêté sa scolarité et a déménagé à Marseille pour les besoins du tournage de la série. 7 ans de tournage intensif qui lui ont permis d'assimiler une technique de jeu qu'elle a mis au service d'autres projets, comme les films « Le réveillon des bonnes » de Michel Hassan, ou « Le temps des amours » de Thierry Chabert. On l'a aussi retrouvé en fin d'année dernière aux côtés de Michel Sardou dans la pièce de théâtre « si on recommençait ».

