Jean-Louis Murat à Sotteville-lès-Rouen

À l’aube de la quarantaine, le chanteur compositeur prolixe imagine un 15e album sincère et nostalgique inspiré par la mort de son père. Quoique conçu comme une exploration de l’intime, Babel ne sombre pas dans le désespoir mais résonne d’une étrange lumière.



La beauté du monde



Murat semble se nourrir de ses blessures pour mieux glorifier la vie et révèle sous les épisodes douloureux la beauté du monde dans ses textes sobres et inspirés. Grâce à l’alliance avec le Delano Orchestra, groupe folk rock auvergnat comme lui, il transcende ses désillusions et sa mélancolie et de sa voix nasale et un brin traînante pour nous entraîner vers de vertes vallées.



Pratique. Vendredi 30 janvier à 20 h 30. Trianon Transatlantique à Sotteville les Rouen. Tarifs 11 à 22 €. Tél. 02 35 73 95 15