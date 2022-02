TV News: Vincent McDoom arrive sur AB1

Un petit coup d'oeil pour commencer sur les audiences de la TNT de lundi soir qui révèle quelques surprises. Tout d'abord et pour la seconde fois en moins de 7 jours, W9 dépasse le million de téléspectateurs avec Les Simpsons le film et ses 5.4% de part de marché. Ensuite, c'est dur pour les autres chaînes comme TMC qui n'a été regardée que par 2.7% des téléspectateurs avec Volcano ou seulement 1.1% pour Gulli et ses nouvelles aventures d'Annie.

La chaîne AB1 a annoncé le lancement d'une nouvelle émission de télé-réalité ou non-réalité, "Vincent Mc Doom à la conquête d'Hollywood". Diffusé tous les soirs à 20H05, à n'en pas douter qu'il y aura du ridicule dans cette émission qui sera aussi diffusée par la suite sur une chaîne de la TNT.

Enfin, selon le quotidien "La tribune", la situation économique de l'AEF, c'est à dire l'organe qui contrôle France 24 est très difficile. Les recettes publicitaires sont en forte baisse et la subvention de l'Etat va baisser de 328 à 294 millions d'euros l'année prochaine. Ces incertitudes alimentent des rumeurs de plan social, 80 personnes seraient éventuellement concernées par cette mesure. Pas d'officialisation pour le moment mais ce qui est sûr c'est qu'il va falloir trancher dans les coûts.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Soirée sushi sur Arte avec "Y a du sushi à se faire" pour la qualité du documentaire et du jeu de mot.