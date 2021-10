Caen Event se restructure

Caen Event c'est une sorte d'entreprise d'événementiel. Une sorte seulement puisqu'il s'agit en réalité d'une société d'économie mixte.

Son P-DG Grégory Berkovicz, arrivé en juin 2014, a des objectifs. Dès octobre 2014 il présente les grandes lignes du nouveau Caen Event: la mise en place d'une double direction pour un double marché, celui des entreprises et celui du grand public. Le 5 janvier 2015, Paul Sechaud rejoint Caen Event pour prendre la direction du nouveau pôle professionel. Frédérique Gervais de son côté prend la direction de la partie grand public et s'y consacrera désormais à plein temps.

La ville de Caen accompagne le nouveau départ de la structure:

Ce ne sont pas les élus qui font le développement, sinon avec le nombre d'élus que nous avons il n'y aurait plus de chômage en France souligne Joël Bruneau

Et d'ajouter "Caen a recapitalisé la structure et cela représente un effort pour les caennais, la structure doit maintenant fonctionner et être rentable comme n'importe quelle entreprise".

Cet équilibre et visé dans les deux domaines que sont les événements corporate et les événements grand public. Côté corporate "Caen doit devenir une vraie destination congrés" souligne Paul Sechaud. Côté grand public, les événemments traditionnels tels que le salon des antiquaires, la foire de Caen, le salon Garance (etc) perdureront. D'autres événements seront étudiés,...avec prudence nous dit-on, pour limiter les risques économiques.

Tout cela sera en 2015 ou ne sera pas, car c'est cette année que "Caen Event doit se montrer acteur incontournable de la grande Normandie" souligne Grégory Berkovicz.