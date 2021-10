Paris (AFP). Fifa: Blatter dépose sa candidature, Vieira soutient Figo, Ginola s'accroche

Joseph Blatter, président en exercice de la Fifa depuis 1998, a annoncé jeudi, date limite pour le faire, avoir déposé sa candidature pour briguer un cinquième mandat à son poste, tandis que l'ancien Ballon d'Or Luis Figo a reçu le soutien de Patrick Vieira. Par ailleurs, la confusion a brièvement régné autour de David Ginola, mais ce dernier a confirmé sa candidature, indiquant à l'AFP attendre encore "une ou deux confirmations pour disposer des cinq parrainages", un des critères pour faire valider son dossier par la commission électorale de la Fifa. Le flou est né quand le site "Team Ginola", mis en place pour financer sa campagne à la présidentielle Fifa, a annoncé sa fermeture et le retour de l'argent à leurs donateurs: "Un grand merci pour avoir soutenu Team Ginola. La page de levée de fonds est maintenant fermée. Tous les dons seront retournés. La campagne pour le changement continue." "Je suis attente d'une ou deux confirmations pour disposer des cinq parrainages", a expliqué l'ancien joueur du Paris SG dans un communiqué envoyé à l'AFP. "C'est évidemment très difficile. Difficile de porter un message différent dans un système verrouillé. Mais je veux rester confiant. Nous restons dans la course." A la fermeture du site "Team Ginola", seulement 11% (256.316 livres) de la somme visée (2,3 millions de livres, environ trois millions d'euros) avaient été atteints. - Dix jours pour valider les candidats - "Je n'abandonne pas, je suis toujours dans la course pour relancer le football! Je n'abandonnerai pas Les résultats (sur les candidatures validées ou pas, ndlr) ne seront peut être pas connus avant le 8 février", avait écrit auparavant l'ancien joueur de Newcastle sur son compte Twitter. Le message posté sur celui de Blatter était celui d'un homme serein. "(Jeudi) est une date-clé dans le calendrier électoral. J'ai soumis mon dossier, maintenant la commission électorale suit la procédure", a tweeté le Suisse de 78 ans. Cette commission doit valider, ou non, les candidatures déposées jusqu'à jeudi minuit, dans un délai de dix jours, selon une source au sein des instances, interrogée par l'AFP. Pour cela, il faut notamment avoir joué un rôle actif dans l'administration du football, à l'échelon national ou international, pendant deux de ces cinq dernières années, et avoir cinq parrainages de fédérations membres de la Fifa (209 au total). Blatter, grand favori à sa succession, remplit sans problème tous les critères. Mais ce ne sera pas forcément le cas de tous les autres candidats qui s'opposent à lui. Les dossiers les plus solides sont ceux de Michael van Praag, 67 ans, président de la Fédération néerlandaise et du prince jordanien Ali bin Al Hussein, dit prince Ali, 39 ans, un des vice-présidents de la Fifa. - Vieira juge Figo 'sérieux' - Figo, 42 ans, assure avoir les parrainages nécessaires mais pâtit d'un manque d'expérience dans les instances. Après avoir reçu un soutien franc et massif de son compatriote José Mourinho, entraîneur de Chelsea mercredi, l'ancienne vedette du Real Madrid a reçu jeudi celui de Vieira, ancien international français. "Luis est un candidat très sérieux à la présidence de la Fifa et je lui souhaite le meilleur pour ce défi", a expliqué Vieira sur Twitter. "Je lui ai parlé, et en tant qu'anciens joueurs nous avons la responsabilité de prendre soin du jeu que nous aimons tant." "Luis veut rendre au jeu et aux fans tout ce qu'ils lui ont apporté pendant sa carrière", a poursuivi l'ancienne star d'Arsenal, en charge aujourd'hui de la réserve de Manchester City, son dernier club. Ginola, 47 ans, et Jérôme Champagne, ex-vice secrétaire général de la Fifa, 56 ans, ne sont pas sûrs d'avoir les soutiens requis. Et Ginola, contrairement à Champagne, est inexpérimenté dans le fonctionnement des instances du foot. L'élection aura lieu le 29 mai à Zurich.

