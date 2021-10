Paris (AFP). Financement des campagnes FN: un proche de Marine Le Pen mis en examen

Un proche de Marine Le Pen, Frédéric Chatillon, a été mis en examen, notamment pour "escroquerie", dans l'enquête sur le financement de plusieurs campagnes du Front national, a indiqué jeudi à l'AFP une source judiciaire. Après 48 heures de garde à vue, cet ancien responsable du syndicat étudiant d'extrême droite GUD a également été mis en examen vendredi par les juges Renaud van Ruymbeke et Aude Buresi pour "faux et usage de faux", "abus de biens sociaux" et "blanchiment d'abus de biens sociaux", selon cette source, qui confirmait une information du Monde.

