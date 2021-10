Les premiers bénéfices de la réunification

Fiers d'être Normand, visiblement il faut l'être et il faudra l'être de plus en plus. Ce pourrait presque être le mot d'ordre commun des deux présidents de Région.

Laurent Beauvais insistait sur ce point lors de ses voeux le 22 janvier. "Nous ne sommes pas assez fiers d'être Normands".

Le président haut-normand le redis lors de ses voeux à la presse ce jeudi 29 janvier.

la Normandie c'est une fierté Nicolas Mayer Rossignol

Selon lui, une seule Normandie c'est aussi plus de cohérence, plus de puissance et de lisibilité à l'international, pour le tourisme en particulier.

Enfin, les Normands pourraient voir un bénéfice immédiat à la réunification, sur les sujets comme la ligne ferroviaire Paris -Normandie ou le prix de l'électricité en Normandie. Plus forte, la Normandie pourrait négocier avec plus de facilité.