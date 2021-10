Paris (AFP). Présidentielle 2017: Le Pen à 29-31%, Sarkozy, Juppé et Valls à 23, Hollande à 21 (Ifop)

Marine Le Pen, avec 29 à 31%, sortirait nettement en tête si le premier tour de la présidentielle avait lieu dimanche, aucun rival ne dépassant 23% - Nicolas Sarkozy, Manuel Valls, ou Alain Juppé, chacun autour de 23%, ou François Hollande, à 21% -, selon un sondage Ifop pour Marianne publié jeudi. Ce sondage envisage divers scénarios de confrontations possibles. Au second tour, la présidente du Front national serait nettement battue, avec 45% des voix dans le meilleur cas de figure pour elle. Au premier tour, François Bayrou obtiendrait de 7 à 9%, Jean-Luc Mélenchon 8%, Cécile Duflot et Nicolas Dupont-Aignan entre 3 et 4% et l'extrême gauche de 2 à 3%. Que le candidat de l'UMP soit Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé, le président sortant, François Hollande, recueillerait 21% des voix, ce qui représente un gain de sept à huit points par rapport à la dernière enquête de fin octobre 2014. Que l'un ou l'autre soit le candidat de l'UMP, le Premier ministre Valls ferait mieux que François Hollande, avec 23% (contre 17% dans l'enquête de juillet 2014 qui le testait face à Nicolas Sarkozy et d'autres candidats dont Mme Le Pen). Nicolas Sarkozy (23%) est en recul de deux points, que ce soit face à François Hollande (en comparant à l'enquête de fin octobre) qu'il devancerait de deux points ou face à Manuel Valls (par rapport à l'enquête de juillet), avec lequel il ferait jeu égal. Recul encore plus accentué pour Alain Juppé face à François Hollande, puisqu'il ne totaliserait plus que 23% contre 28% fin octobre, le président sortant recueillant 21%. Si le candidat socialiste était Manuel Valls, le maire de Bordeaux obtiendrait 22% (l'évolution du rapport de forces électoral entre les deux hommes ne peut être mesurée car ils n'ont pas figuré ensemble dans les sondages précédents). Très élevé, le score de Mme Le Pen évolue peu selon l'identité de ses rivaux, mais elle ferait mieux face à Alain Juppé que face à Nicolas Sarkozy: 29% en cas de confrontation avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, 30% face à Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, 31% face à Hollande/Juppé ou face à Valls/Juppé. Dans les duels de second tour face à Marine Le Pen, François Hollande l'emporterait (55% contre 45%), tandis que la victoire de Manuel Valls (61% contre 39%) ou de Nicolas Sarkozy (60% contre 40%) serait encore plus large. Alain Juppé n'est pas testé en duel face à la candidate FN. Si le second tour mettait aux prises François Hollande et Nicolas Sarkozy (hypothèse hautement improbable au vu des intentions de vote du premier tour), l'ancien président battrait nettement son successeur (57% contre 43%). Alain Juppé l'emporterait par vingt points d'écart (60% contre 40%), François Hollande réduisant toutefois l'écart de quelques points par rapport à une enquête de début septembre). La marge d'erreur est évaluée par l'Ifop à 2,5 points pour un score de 20%, de 2,8 points pour un score de 30%. Enquête réalisée en ligne du 21 au 23 janvier auprès d'un échantillon de 983 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d'un échantillon de 1051 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas).

