Lady Gaga dévoilera une partie de son album le 1er janvier

Lady Gaga aime entretenir le buzz autour de ces nouvelles créations. Son dernier album "The fame Monster" a été vendu plusieurs millions d'exemplaires dans le monde et a été salué par la critique. Le nouvel album qui s'appelera "Born this way" et qui est prévu pour le printemps est donc très attendu par les fans mais aussi par les critiques qui attendent l'artiste au tournant.

Sur son Twitter, Lady Gaga a voulu souhaité un joyeux Noël à ses fans mais aussi annoncer qu'elle dévoilera une information importante sur son album le 1er janvier prochain "Joyeux noël mes petits monstres ! Je vous aime de tout mon coeur. Mon cadeau pour vous est une annonce à propos de 'Born This Way' à minuit le 31 décembre"

Lady Gaga qui avait déjà dévoilé il y a quelques semaines des informations sur son nouvel album qu'elle dit plus poétique que le précédent. Ainsi donc que va-t-elle pouvoir annoncer le 1er janvier prochain? Suspence...