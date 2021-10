Madrid (AFP). Dix prêtres poursuivis en Espagne dans une affaire de pédophilie

Dix prêtres et deux laïcs ont été mis en examen en Espagne pour leur implication dans une affaire de pédophilie dont le Pape François s'était personnellement occupé après avoir été alerté par une victime présumée, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. L'affaire a éclaté en novembre après que la victime avait adressé au pape une lettre dénonçant les abus sexuels qu'il aurait subis à Grenade (sud de l'Espagne). Selon une ordonnance résumant les faits, les 12 mis en examen sont poursuivis pour participation aux abus sexuels dont a été victime un mineur entre 2004 et 2007, en tant qu'auteurs ou complices. Par le nombre d'impliqués, il s'agit de la plus grave affaire de pédérastie ayant touché l'Eglise espagnole. La victime, un jeune homme se présentant comme membre de l'Opus Dei et qui eu 25 ans le 25 janvier, a subi des sévices et des viols de la part de l'auteur principal entre l'âge de 14 ans et 17 ans, avec la participation ou la complicité des autres mis en examen qui se réunissaient dans une villa avec piscine à Grenade. Il y avait été attiré par le prêtre de la paroisse qu'il fréquentait en tant qu'enfant de coeur, qui, manipulant sa ferveur religieuse, lui promettait un bel avenir de prêtre et le culpabilisait lorsqu'il tentait de refuser ses avances, selon l'ordonnance rendue par le juge en charge de l'affaire. Le magistrat a communiqué aux parties, dans une ordonnance datée du 26 janvier les éléments à charge. Il s'interroge cependant sur la prescription de certains faits. Le pape François avait exprimé le 25 novembre "sa très grande douleur" après avoir appris l'implication de prêtres espagnols. Il a raconté avoir reçu une lettre de la victime l'alertant sur ces faits. "Quand j'ai lu cela, je l'ai appelé et lui ai dit: va chez l'évêque. J'ai écrit à l'évêque pour qu'il lance une enquête, pour aller de l'avant", a-t-il déclaré. "C'est une très grande douleur, mais la vérité est la vérité et nous ne devons pas la cacher", a-t-il ajouté. Depuis son élection en mars 2013, le pape François prône la tolérance zéro contre la pédophilie, fléau qui pourrait avoir fait des dizaines de milliers de victimes et a fortement discrédité l'Église catholique.

